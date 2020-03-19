Неизвестные "заминировали" три пассажирских самолета

19 Март 2020 2020-03-19T15:22:30+03:00

Информация о возможной угрозе взрыва поступила на почту одного из московских аэропортов

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В четверг, 19 марта, неизвестные сообщили о "минировании" трех рейсов: Санкт-Петербург - Москва, Москва - Уфа и Новосибирск - Москва.

- На электронную почту аэропорта Домодедово поступили анонимные сообщения о "минировании" трех пассажирских самолетов. Первый, следовавший рейсом Санкт-Петербург - Москва, уже благополучно совершил посадку, - сообщил ТАСС информированный источник.

Остальные два рейса находятся в воздухе. О том, будут ли пилоты менять направление или место посадки, пока ничего неизвестно.

Также согласно данным портала Flightradar24.com, воздушное судно, выполняющий рейс из Москвы в Пермь, подало сигнал тревоги над Кировской областью, спустя час после вылета из аэропорта Шереметьево. Сейчас экипаж лайнера готовится к посадке в Перми.

Напомним, массовая волна "минирования" началась в России в середине 2019 года. Сообщения об угрозах взрыва поступали в адрес аэропортов, самолетов, школ, детских садов и даже зданий судов. Все минирования оказались ложными.

ИСТОЧНИК KP.RU