В Госдуме прокомментировали закон об онлайн-продаже лекарств в России

1 Апр 2020 2020-04-01T15:57:21+03:00

Депутат Леонид Огуль отметил, что за исполнением закона будет вестись тщательный контроль

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Продажа лекарств в режиме онлайн особенно важна в период эпидемий. Однако не все медикаменты можно продавать через интернет. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

«Когда законопроект дорабатывался во втором чтении, случилась ситуация с пандемией коронавирусной инфекции и возникла необходимость расширить перечень лекарств, включив в него рецептурные препараты. Но мы, естественно, исключили спиртосодержащие лекарства, психотропные и наркосодержащие. Такие препараты не подпадают под дистанционную торговлю», — цитирует депутата RT.

При этом Огуль добавил, что доставкой препаратов смогут заниматься только специальные организации, имеющие лицензию. При этом за онлайн-продаже лекарств будет вестись тщательный контроль.

Напомним, ранее стало известно, что в России приняли новый закон, разрешающий онлайн-продажу ряда лекарств, в том числе и рецептурных.

ИСТОЧНИК KP.RU