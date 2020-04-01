В Госдуме прокомментировали закон об онлайн-продаже лекарств в России
Продажа лекарств в режиме онлайн особенно важна в период эпидемий. Однако не все медикаменты можно продавать через интернет. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
«Когда законопроект дорабатывался во втором чтении, случилась ситуация с пандемией коронавирусной инфекции и возникла необходимость расширить перечень лекарств, включив в него рецептурные препараты. Но мы, естественно, исключили спиртосодержащие лекарства, психотропные и наркосодержащие. Такие препараты не подпадают под дистанционную торговлю», — цитирует депутата RT.
При этом Огуль добавил, что доставкой препаратов смогут заниматься только специальные организации, имеющие лицензию. При этом за онлайн-продаже лекарств будет вестись тщательный контроль.
Напомним, ранее стало известно, что в России приняли новый закон, разрешающий онлайн-продажу ряда лекарств, в том числе и рецептурных.
ИСТОЧНИК KP.RU