Мишустин: процедура банкротства на фоне коронавируса станет бесплатной
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что процедура банкротства физлиц на фоне распространения коронавирусной инфекции станет бесплатной.
«Через поправки в законодательство мы облегчаем процедуру банкротства физических лиц. Она станет бесплатной», - сказал глава правительства.
Мишустин пояснил, что для оформления банкротства нужно будет самостоятельно либо через МФЦ разместить информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, «что позволит людям с размером долга от 50 тысяч рублей до 700 тысяч рублей освободиться от долговых обязательств».
Кроме того, глава кабмина сообщил, что в бюджете страны зарезервировано 171 миллиардов рублей на реструктуризацию бюджетных кредитов, а также на предоставление отсрочки по выплате и компенсацию потерь бюджетов регионов от снижения доходов.
Как писал сайт kp.ru, Мишустин также рассказал о том, что российские власти зарезервировали 1,4 триллиона рублей на борьбу с коронавирусом и антикризисные меры.
ИСТОЧНИК KP.RU