2020-04-01T17:58:53+03:00
Общество

Мишустин: процедура банкротства на фоне коронавируса станет бесплатной

В бюджете зарезервировано 171 млрд рублей на реструктуризацию кредитов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер-министр России Михаил МишустинПремьер-министр России Михаил МишустинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что процедура банкротства физлиц на фоне распространения коронавирусной инфекции станет бесплатной.

«Через поправки в законодательство мы облегчаем процедуру банкротства физических лиц. Она станет бесплатной», - сказал глава правительства.

Мишустин пояснил, что для оформления банкротства нужно будет самостоятельно либо через МФЦ разместить информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, «что позволит людям с размером долга от 50 тысяч рублей до 700 тысяч рублей освободиться от долговых обязательств».

Кроме того, глава кабмина сообщил, что в бюджете страны зарезервировано 171 миллиардов рублей на реструктуризацию бюджетных кредитов, а также на предоставление отсрочки по выплате и компенсацию потерь бюджетов регионов от снижения доходов.

Как писал сайт kp.ru, Мишустин также рассказал о том, что российские власти зарезервировали 1,4 триллиона рублей на борьбу с коронавирусом и антикризисные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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