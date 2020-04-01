2020-04-01T17:30:09+03:00
Общество

Мишустин: авиакомпании получат 1,5 млрд руб. компенсации за вывоз россиян из-за рубежа

Российские власти зарезервировали 1,4 трлн руб. на борьбу с коронавирусом и антикризисные меры
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мишустин: авиакомпании получат 1,5 млрд руб. компенсации за вывоз россиян из-за рубежаМишустин: авиакомпании получат 1,5 млрд руб. компенсации за вывоз россиян из-за рубежаФото: Иван ВИСЛОВ
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Авиаперевозчики получат 1,5 млрд рублей в качестве компенсации за вывоз российских граждан из-за рубежа. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

«Авиаперевозчики получат 1,5 миллиарда рублей на компенсацию затрат, связанных с эвакуацией людей из других стран в связи с распространением коронавирусной инфекции», - сказал он.

Премьер-министр отметил, что российские власти зарезервировали 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом и антикризисные меры. Более того, в бюджете страны зарезервировано 171 млрд рублей на реструктуризацию кредитов бюджета.

Напомним, правительство поручило полностью прекратить авиасообщение с иностранными государствами с 27 марта, но ограничение не касается рейсов для вывоза россиян. Накануне, в МИД сообщили, что за рубежом находятся 25 тысяч российских граждан, которые хотят вернуться на родину. В ведомстве отметили, что рейсы для доставки российских граждан осуществляются ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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