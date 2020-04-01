2020-04-01T18:18:03+03:00
Общество

Авито будет блокировать объявление о продаже пропусков для передвижения по городу

Под запрет также попадают объявления о продаже курьерской формы и услуги по аренде собак
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Авито блокирует объявления о продаже курьерской формыАвито блокирует объявления о продаже курьерской формыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Онлайн-сервис Авито продолжает блокировать объявления, спекулирующие на теме коронавируса. В этот список попадают объявления о продаже специальных пропусков для передвижения по городу во время карантина, курьерской формы, а также услуги по аренде домашних животных.

- Такого рода спекуляции во время пандемии коронавирусной инфекции должны быть пресечены. Мы понимаем, что в текущих реалиях решение о самоизоляции - наиболее правильное и ответственное и призываем наших пользователей оставаться дома, - пояснил Алексей Куракин, Управляющий директор вертикали Авито Товары и Услуги.

Он также призвал всех желающих приобрести собаку, взять её в приюте или купить в магазине, а не брать в аренду на онлайн-платформах.

Ранее компания приостановила публикацию объявлений о продаже одноразовых медицинских масок. Это также связано с резко возросшей спекуляцией на товарах, которые граждане используют для защиты от коронавируса. Блокировка вступила в силу 18 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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