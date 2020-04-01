В Мосгордуме утвердили штраф за несоблюдение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы одобрили законопроект о штрафах в размере 4-5 тыс. рублей за несоблюдение режима самоизоляции.
В соответствии с документом за первое нарушение москвичей предлагается штрафовать на 4 тыс. руб., а за повторное или с использованием автомобиля - на 5 тыс. руб.
Редактор законопроекта Кирилл Щитов уточнил, что принятые меры относятся только к тем, кто обязан находиться в самоизоляции из-за заражения инфекцией. Таким образом, штраф необходим для борьбы с «несознательным и безответственным отношением отдельных граждан к борьбе с распространением коронавирусной инфекции».
Напомним, вслед за Москвой и Подмосковьем режим строгой самоизоляции с целью не допустить распространения инфекции ввели многие регионы России. В рамках принятых мер жителям запрещено выходить на улицу без необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU