В Мосгордуме утвердили штраф за несоблюдение режима самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T18:35:32+03:00

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Депутаты Мосгордумы одобрили законопроект о штрафах в размере 4-5 тыс. рублей за несоблюдение режима самоизоляции.

В соответствии с документом за первое нарушение москвичей предлагается штрафовать на 4 тыс. руб., а за повторное или с использованием автомобиля - на 5 тыс. руб.

Редактор законопроекта Кирилл Щитов уточнил, что принятые меры относятся только к тем, кто обязан находиться в самоизоляции из-за заражения инфекцией. Таким образом, штраф необходим для борьбы с «несознательным и безответственным отношением отдельных граждан к борьбе с распространением коронавирусной инфекции».

Напомним, вслед за Москвой и Подмосковьем режим строгой самоизоляции с целью не допустить распространения инфекции ввели многие регионы России. В рамках принятых мер жителям запрещено выходить на улицу без необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU