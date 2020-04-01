Эксперт оценила, возможны ли перебои поставок товаров в Россию из-за границы

1 Апр 2020 2020-04-01T19:34:58+03:00

Пока перебоев с поставками товаров не прогнозируется Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина оценила, возможны ли перебои поставок товаров первой необходимости из ЕС и ЕАЭС.

По словам эксперта, сегодня никаких препятствий не существует, а как раз наоборот. Власти обещали упростить процедуры таможенного оформления продовольствия, товаров первой необходимости и это обещание исполнено.

- Эти товары при пересечении границы и на таможенных терминалах внутри страны проходят в первоочередном порядке, - рассказывает RT Федоткина.

Что касается объема поставок из-за рубежа, то пока он не сокращается и все обязательства по ранее заключенным контрактам осуществляются в срок.

- Речь о сокращении не идет, наоборот отмечается ажиотажный спрос на грузоперевозки. Предприниматели ориентируются на ажиотажный споро на некоторые товары и стараются доставлять их в больших объемах, чтобы не допустить перебоев поставок, - отметила исполнительный директор.

Представители бизнес-сообщества отметили, что тарифы на грузовые перевозки начали постепенно расти. Изменение ситуации в сторону увеличения возможно в том случае, если начнутся проблемы у самих перевозчиков.

Ространснадзор с 25 марта по 25 апреля приостановит весовой контроль грузовиков с товарами первой необходимости. Среди них лекарственные препараты, продукты питания и детские товары, сообщается на сайте Министерства транспорта РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU