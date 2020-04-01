2020-04-01T20:25:52+03:00
Экономика

Путин назвал нынешнюю ситуацию с ценами на нефть вызовом для России

Российский лидер сообщил, что правительство готовит новые меры поддержки экономики
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Нынешняя ситуация с ценами на нефть является серьезным вызовом для нашей страны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин и сообщил, что правительство готовит новые меры поддержки экономики и в ближайшее время о них скажут публично.

«Для нашей экономики — да, действительно, это очень серьезный вызов», - говорится в опубликованной на сайте Кремля стенограмме.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 30 марта стоимость нефти марки Brent упала до минимума за 18 лет. Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года достигла отметки достигала 22,58 доллара за баррель, 1 апреля стоимость также опустилась ниже 25 долларов. На бирже ICE в Лондоне цена снизилась на 5,5% и достигла 24,9 долларов за баррель. Цена нефти WTI также снизилась, но на 1,9% и достигла 20,09 долларов за баррель.

Напомним, ранее Путин сообщил, что цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ним курс нацвалюты и биржи, но Россия пройдёт всё это достойно, экономика будет укрепляться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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