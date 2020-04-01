2020-04-01T21:23:48+03:00
Экономика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Компания станет первой жертвой нефтяного кризиса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефтиВ США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефтиФото: REUTERS
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В среду,1 апреля, американская буровая компания Whiting Petroleum Corp сообщила подать заявление на защиту от кредиторов согласно закону о банкротстве

The Wall Street Journal пишет, что эта компания является одной из крупнейших, проводящих операции по гидроразрыву пласта, необходимые при добыче сланцевой нефти и станет первой жертвой нефтяного кризиса.

Компания намерена начать процесс «финансовой реструктуризации» и сообщает о соглашение с кредиторами на рефинансирование более 2,2 млрд долларов долгов путем замены всех своих долговых обязательств на 97% новых акций.

«На балансе компании имеется более 585 млн долларов, она продолжит работу в нормальном режиме без помех для поставщиков, партнеров или сотрудников», - отмечается в документе.

В качестве причин для банкротства компания указала на низкие цены на нефть и газ, которые резки упали 9 марта, после новостей о срыве сделки ОПЕК и сообщения Саудовской Аравии об увеличении добычи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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