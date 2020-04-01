В России выписали штрафы 1250 нарушителям карантина
Российские полицейские выявили и привлекли к административной ответственности 1250 человек, которые вернулись домой из зарубежных поездок и нарушили карантин, введенный из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом в среду, 1 апреля, сообщили в пресс-центре МВД России.
Представитель ведомства уточнил, что при выявлении граждан, пренебрегающих установленными запретами и ограничениями, особый «акцент делается на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора».
«К ним принимаются установленные законодательством меры ответственности. По состоянию на 1 апреля составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, которые допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями», - рассказал ТАСС сотрудник пресс-службы МВД,
Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 марта в России ввели уголовную и административную ответственность за несоблюдение карантина – нарушителям грозит крупный штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок до семи лет. установили уголовное наказание за нарушение карантина и фейки об эпидемиях. Нарушителей будут наказывать крупными штрафами или даже лишением свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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