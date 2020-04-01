На Украине разрешили принудительно госпитализировать граждан с симптомами коронавируса
На Украине разрешили принудительно госпитализировать граждан с симптомами коронавируса. Такое решение в среду, 1 апреля, принял кабинет министров Незалежной, сообщает пресс-служба украинского правительства.
Ранее стало известно, что в соседней стране всего за день было зафиксировано 125 новых случаев заражения COVID-19, число инфицированных украинских граждан возросло до 794. По данным Минздрава страны, с начала пандемии от вызываемой коронавирусом пневмонии нового типа скончались 20 человек, выздоровели пока только 13. накануне сообщалось о 669 заразившихся, 17 умерших и 10 выздоровевших.
Карта распространения коронавируса
12 марта власти Украины ввело на территории страны карантин: как минимум до 24 апреля гражданам предписано не выходить из домов, школьники и студенты не посещают свои учебные заведения, запрещены любые массовые мероприятия, закрыто метро.
10 шагов по профилактике коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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