2020-04-02T00:03:22+03:00
Коронавирус Covid-19

На Украине разрешили принудительно госпитализировать граждан с симптомами коронавируса

Число инфицированных COVID-19 в соседней стране возросло до 794, умерли 20 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число заразившихся коронавирусом на Украине за день возросло с 669 до 794Число заразившихся коронавирусом на Украине за день возросло с 669 до 794Фото: REUTERS
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На Украине разрешили принудительно госпитализировать граждан с симптомами коронавируса. Такое решение в среду, 1 апреля, принял кабинет министров Незалежной, сообщает пресс-служба украинского правительства.

Ранее стало известно, что в соседней стране всего за день было зафиксировано 125 новых случаев заражения COVID-19, число инфицированных украинских граждан возросло до 794. По данным Минздрава страны, с начала пандемии от вызываемой коронавирусом пневмонии нового типа скончались 20 человек, выздоровели пока только 13. накануне сообщалось о 669 заразившихся, 17 умерших и 10 выздоровевших.

Карта распространения коронавируса

12 марта власти Украины ввело на территории страны карантин: как минимум до 24 апреля гражданам предписано не выходить из домов, школьники и студенты не посещают свои учебные заведения, запрещены любые массовые мероприятия, закрыто метро.

10 шагов по профилактике коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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