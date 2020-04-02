Российские врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных смертях пациентов

2 Апр 2020 2020-04-02T00:34:53+03:00

Несколько больных в госпитале Громо просто уснули и не проснулись

Изменить размер текста: A A

Российские военные врачи, которые помогают итальянским коллегам бороться с коронавирусом COVID-19, рассказали о своей работе в Италии. В частности, медики описали странные смерти пациентов.

Так, в итальянском городе Громо зафиксировано несколько случаев, когда люди, инфицированные коронавирусом, без каких-либо серьезных признаков болезни, просто засыпали и не просыпались, сообщает сайт mk.ru.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU