2020-04-02T00:34:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных смертях пациентов

Несколько больных в госпитале Громо просто уснули и не проснулись
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Прием больных ведется круглосуточноПрием больных ведется круглосуточноФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские военные врачи, которые помогают итальянским коллегам бороться с коронавирусом COVID-19, рассказали о своей работе в Италии. В частности, медики описали странные смерти пациентов.

Так, в итальянском городе Громо зафиксировано несколько случаев, когда люди, инфицированные коронавирусом, без каких-либо серьезных признаков болезни, просто засыпали и не просыпались, сообщает сайт mk.ru.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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