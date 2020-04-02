Российские врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных смертях пациентов
Несколько больных в госпитале Громо просто уснули и не проснулись
Прием больных ведется круглосуточноФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские военные врачи, которые помогают итальянским коллегам бороться с коронавирусом COVID-19, рассказали о своей работе в Италии. В частности, медики описали странные смерти пациентов.
Так, в итальянском городе Громо зафиксировано несколько случаев, когда люди, инфицированные коронавирусом, без каких-либо серьезных признаков болезни, просто засыпали и не просыпались, сообщает сайт mk.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU