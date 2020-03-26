2020-03-26T17:03:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Оценивать роботу военспецов будут жители Бергамо, а не журналисты

Наш спецкор Александр Коц - о статье в итальянской газеты, которая поставила под сомнение эффективность переброшенной из Москвы группировки
Александр КОЦспециальный корреспондент
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Камазы российских военных медиков в Италии.Камазы российских военных медиков в Италии.Фото: Министерство обороны РФ
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Пришлось очень потрудиться, чтобы на сайте итальянской газеты La Stampa найти нашумевшую статью о «бесполезности» российской группировки, переброшенной в Рим, а затем и в Баргемо. Она затерялась среди комплементарных по отношении к России публикаций. Классика – в бочке меда должна быть ложка дегтя. Выдержанного такого, времен «холодной войны».

Высокопоставленные источники в политических кругах сообщили La Stampa, что «80% российских поставок абсолютно бесполезны или мало полезны для Италии. Одним словом, это не более, чем предлог». Согласно этим источникам, реальные мотивы этой поставки –геополитические и дипломатические: «Путин увидел в коронавирусе возможность физически получить присутствие в Италии».

Самое смешное, что автор перечисляет всю эту «бесполезную рухлядь» - оборудование для бактериологического обеззараживания, полевая лаборатория, соответствующее снаряжение. При этом, по словам наших военных медиков, беда Италии в том, что они сосредоточились исключительно на лечении, пустив практически на самотек процессы профилактики и дезинфекции. У них и техники-то соответствующей просто нет. А китайский опыт показывает, что победить пандемию можно только с тотальной дезинфекцией пораженных городов.

Самолеты ВКС с гуманитарной помощью приземлились на авиабазе недалеко от Рима.

Для чего, собственно, в Италию и перебросили российские АРС-14КМ – вместе они могут обеззараживать до 20 тысяч квадратных метров или 360 машин. А восемь врачебно-сестринских бригад уже поделили между собой 65 (!) пансионатов, в которых изолированы заразившиеся коронавирусом пожилые итальянцы.

Авторазливочная станция АРС-14 КМ. Фото: Википедия

Авторазливочная станция АРС-14 КМ.Фото: Википедия

Но это слишком просто. Синьору журналисту мерещится «русская военная угроза». Ведь «в состав делегации входят генералы, полковники, майоры, подполковники, участвовавшие в прошлом в военных операциях, от Гвинеи до Африки, где бактериологическая война стала одной из операций российской внешней разведки». Клиника…

Жаль, что в составе нашей группировки нет полковников-психиатров. Уверен, они смогли бы оказать автору La Stampa вежливую квалифицированную помощь. А об эффективности работы российской группировки можно будет судить только после ее окончания. И лучшими судьями здесь будут не журналисты, а местные жители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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