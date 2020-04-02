2020-04-02T01:22:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве скончались три пациента с коронавирусом

Все умершие за минувшие сутки пациенты были пожилыми людьми и страдали сопутствующими заболеваниями
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Москве из-за коронавируса умерли еще три пациентаВ Москве из-за коронавируса умерли еще три пациентаФото: REUTERS
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За минувшие сутки от вызываемой коронавирусом COVID-19 пневмонии нового типа в Москве скончались три пациента, тесты которых подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом в ночь на четверг, 2 апреля, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что все умершие были пожилыми людьми и страдали сопутствующими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми.

«В Москве скончались три пациента, у которых был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Возраст пациентов – от 63 до 72 лет», - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что одна из умерших недавно вернулась из-за границы. Оперативный штаб напоминает всем москвичам и гостям столицы о необходимости неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, всего в Москве COVID-2019 диагностировали у 1880 человек. Ранее стало известно, что среди тех, у кого тест на коронавирус показал положительный результат, оказался главный врач специализированной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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