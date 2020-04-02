2020-04-02T16:29:50+03:00
В мире

В США 104-летний пациент победил коронавирус

Свое 104-й день рождения американский ветеран отпраздновал в начале этой недели
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В США 104-летний пациент победил коронавирусаВ США 104-летний пациент победил коронавирусаФото: REUTERS
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Житель американского штата Орегон, американский ветеран Второй мировой войны Билл Лапсчис вылечился от вызванной коронавирусом болезни в возрасте 104 лет.

Телеканал Fox News сообщает, что свой 104-й день рождения Лапсчис отпраздновал в начале этой недели. Отмечается, что мужчина, скорее всего, является самым возрастным человеком, который выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией.

Американский ветеран был одним из 15 жителей дома престарелых в городе Лебанон штата Орегон, заразившихся новым коронавирусом. Двое из этих пациентов уже умерли на этой неделе.

По последним данным США вышло на первое место по количеству заболевших. На данный момент сообщается о 216 722 случая заражения коронавирусом. Только за минувшие сутки зарегистрировали более 3 тысяч новых заболевших. Жертвами заболевания стали более 5 тысяч человек.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о жительнице швейцарского города Ле-Локль по имени Гертруда Фаттон, которая победила коронавирус в возрасте 95 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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