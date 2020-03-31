Победила коронавирус в 95 лет: Женщина рассказала, как справилась с болезнью

31 Март 2020 2020-03-31T13:57:35+03:00

Пожилую женщину увезли из дома в больницу после того, как у нее начались проблемы с дыханием Фото: REUTERS

У пожилой женщины, как и у многих пациентов с коронавирусом, развилась пневмония

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Победить коронавирус можно даже если ты в группе риска. Жительница швейцарского города Ле-Локль по имени Гертруда Фаттон оказалась одной из старейших пациенток мира, которая смогла справиться с опасной болезнью. Пожилой даме 95 лет.

По мнению врачей, пожилые люди, а также те, у кого есть хронические заболевания, тяжелее других переносят COVID-19.

Гертруда, как и многие, не сразу пошла к врачам, почувствовав симптомы заболевания. Неделю она кашляла и чихала дома. И только когда начались проблемы с дыханием родственники все-таки уговорили ее вызвать врачей. Медики сразу поняли, что имеют дело с пневмонией, а вот чем она вызвана, показал уже тест - у женщины оказался коронавирус.

- Медики взяли у меня анализ крови и измерили артериальное давление. Они трижды в день вводили мне через вены антибиотики. Это было очень тяжело, но в целом терпимо. Я не боялась умереть,- рассказала журналистам портала Newshub женщина.

Женщина слушалась врачей и ни на секунду не сомневалась, что выйдет из больницы. Ее оптимистичному настрою могли позавидовать даже родственники, у которых из-за болезни Гертруды были куда более панические настроения.

- Помню, доктора позвонили мне и сказали, что у нее начал падать уровень кислорода в крови. У врачей было только 24 часа, чтобы спасти ее. Я очень-очень боялась, что той ночью я попрощаюсь с ней,- рассказала дочь пациентки, Жаклин.

Но поднять на ноги пожилую даму смогла не только уверенность в благоприятном исходе, но и лекарства - врачи кололи ей антибиотики и противомалярийный препарат хлорохин.

После трех дней реанимации, пациентку перевели в обычную палату, а вскоре выписали домой, где ее встречали 10 внуков и 11 правнуков.

В России коронавирус "выбирает" по большей части молодых - больше трети новых пациентов с этим диагнозом в Москве это люди от 18 до 40 лет. Вирусологи пытаются найти этому объяснение. По одной из версий, вирус просто мутирует, по другой - пенсионеры в России просто более ответственные и соблюдают карантин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769713" frameborder="0"></iframe> Вылечились от коронавируса в возрасте 100 лет.С ними уже прощались родственники, а они поправились и вышли из больницы. Ну и что, что им 100 лет - их миссия на земле еще не закончена!

ИСТОЧНИК KP.RU