2020-04-02T19:55:45+03:00
Общество

«Живем дальше так»: Собянин сообщил, что в Москве не будут вводить пропускной режим передвижения

Мэр столицы уверен, что город победит все проблемы, и мы вернемся к нормальной жизни
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей СобянинСергей СобянинФото: Евгения ГУСЕВА
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Мэр столицы Сергей Собинин сообщил, что пропускной режим передвижения по Москве можно пока не вводить, однако магазины непродовольственных товаров, а также рестораны и развлекательные учреждения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми.

«Попросту говоря, живем дальше так, как на этой неделе» - заявил градоначальник.

Он уточнил, что к вопросу пропусков правительство Москвы вернется в случае неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации или при росте количества нарушений домашнего режима самоизоляции.

Собянин уточнил, что до 1 мая запрещается посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха. После 1 мая будет продлен срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт, однако для этого гражданин должен совершить по ним не более 6 поездок в период самоизоляции.

Глава столицы заявил, что пандемия не закончится быстро и «надо набраться терпения и мужества, нам придется пережить тяжелые времена». Однако он выразил уверенность в том, что «город победит все проблемы, и мы вернемся к нормальной жизни».

Напомним, за минувшие сутки в Москве выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом, еще 43 диагноза поставлены в Подмосковье. Накануне Собянин подписал закон о штрафах за несоблюдение режима самоизоляции. В соответствии с документом за первое нарушение москвичей предлагается штрафовать на 4 тыс. руб., а за повторное или с использованием автомобиля - на 5 тыс. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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