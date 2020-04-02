Россия будет производить около 4 млн медицинских масок в день

2 Апр 2020 2020-04-02T23:07:02+03:00

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, как российские предприятия чувствуют себя в условиях коронавирусного шока.

По его словам, в середине апреля Россия будет производить около 4 миллиона одноразовых и многоразовых масок в день. В ближайшую неделю планируется закупить у китайских партнеров еще 55 миллиона масок.

Глава Минпромторга отметил, что помимо отечественного производства, в нашу страну в большом объеме поставляется импортная продукция. Так, за прошедшую неделю Китай поставил России 37 миллиона масок.

Напомним, в конце марта пресс-служба министерства промышленности и торговли сообщила о том, что российские швейные предприятия подключились к борьбе с коронавирусом и теперь в нашей стране производят многоразовые медицинские маски. Ранее Мантуров сообщил, что с начала марта все предприятия были переведены на круглосуточный режим, увеличив мощности до 1,6 миллиона масок в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU