Россия будет производить около 4 млн медицинских масок в день
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, как российские предприятия чувствуют себя в условиях коронавирусного шока.
По его словам, в середине апреля Россия будет производить около 4 миллиона одноразовых и многоразовых масок в день. В ближайшую неделю планируется закупить у китайских партнеров еще 55 миллиона масок.
Глава Минпромторга отметил, что помимо отечественного производства, в нашу страну в большом объеме поставляется импортная продукция. Так, за прошедшую неделю Китай поставил России 37 миллиона масок.
Напомним, в конце марта пресс-служба министерства промышленности и торговли сообщила о том, что российские швейные предприятия подключились к борьбе с коронавирусом и теперь в нашей стране производят многоразовые медицинские маски. Ранее Мантуров сообщил, что с начала марта все предприятия были переведены на круглосуточный режим, увеличив мощности до 1,6 миллиона масок в сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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