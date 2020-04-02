2020-04-02T23:54:35+03:00
Происшествия

Задержаны два генерала МВД за незаконный перевод подозреваемого из СИЗО под домашний арест

Двое заместителей начальника следственного департамента МВД "помогли" предпринимателю Альберту Худояну выйти из изолятора и сняли арест с его имущества
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сотрудников МВД задержали в ходе спецоперации ФСБСотрудников МВД задержали в ходе спецоперации ФСБФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Два высокопоставленных сотрудника МВД задержаны по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, заместители начальника следственного департамента МВД ввели главу ведомства в заблуждение по делу застройщика Альберта Худояна.

Сотрудники МВД Александр Краковский и Александр Бирюков добились перевода предпринимателя из СИЗО под домашний арест. Они передали дело бизнесмена старшему следователю по особо важным делам Александру Брянцеву, который, по версии следствия, находился с ними в сговоре. Помимо перевода из СИЗО обвиняемого, сотрудники ведомства "вопреки интересам службы" сняли арест с имущества Худояна.

Действовали они не бескорыстно, вознаграждение от предпринимателя планировали получить после выполнения всех условий "сделки".

- Бюрюков, действуя согласованно с Краковским, находясь в своем служебном кабинете в Газетном переулке, дом 6, подготовил докладные записки заместителю министра МВД - начальнику Следствия МВД РФ Романову, указав в них недостоверные сведения о незаконности возбуждения дела, - сказано в материалах уголовного дела.

Задержание провели в четверг 2 апреля сотрудники ФСБ России.

Напомним, бизнесмен Альберт Худоян обвиняется в мошенничестве на 2 миллиарда рублей. Его компания Optima Development строила жилой комплекс Prime Park на Ленинградском проспекте в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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