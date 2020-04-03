Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия могут в ближайшее время заключить новую сделку
Президент США Дональд Трамп допустил, что в ближайшее время Россия и Саудовская Аравия смогут заключить новую сделку.
Как сообщает Reuters, американский лидер анонсировал соглашение, которое приведет к резкому сокращению производства нефти. Речь шла о сокращении на 10–15 миллионов баррелей в сутки. При этом глава Белого дома не будет просит о сокращении производства нефтяные компании США, так как это запрещено американским антимонопольным законодательством.
- Это было бы здорово для России, для Саудовской Аравии. Я надеюсь, что они заключат это соглашение – это то, что они мне сказали,- сказал президент США.
Соглашение ОПЕК перестало действовать в марте 2019 года, когда страны-экспортеры нефти не смогли договориться о новом сокращении производства. Саудовская Аравия настаивала на увеличении этого показателя, в России с такой позицией были не согласны. Расторжение соглашения привело к падению стоимости нефти почти ан 30 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU