2020-04-03T02:17:30+03:00
В мире

Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия могут в ближайшее время заключить новую сделку

Соглашение ОПЕК было расторгнуто после того, как страны-экспортеры нефти не смогли договориться о сокращении добычи сырья
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп допустил новое нефтяное соглашениеПрезидент США Дональд Трамп допустил новое нефтяное соглашениеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп допустил, что в ближайшее время Россия и Саудовская Аравия смогут заключить новую сделку.

Как сообщает Reuters, американский лидер анонсировал соглашение, которое приведет к резкому сокращению производства нефти. Речь шла о сокращении на 10–15 миллионов баррелей в сутки. При этом глава Белого дома не будет просит о сокращении производства нефтяные компании США, так как это запрещено американским антимонопольным законодательством.

- Это было бы здорово для России, для Саудовской Аравии. Я надеюсь, что они заключат это соглашение – это то, что они мне сказали,- сказал президент США.

Соглашение ОПЕК перестало действовать в марте 2019 года, когда страны-экспортеры нефти не смогли договориться о новом сокращении производства. Саудовская Аравия настаивала на увеличении этого показателя, в России с такой позицией были не согласны. Расторжение соглашения привело к падению стоимости нефти почти ан 30 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп назвал красивым жестом России поставку меицинского оборудования в США
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию из-за пандемии коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 3 апреля 2020 года составило 140 человек
Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия могут в ближайшее время заключить новую сделку
Администрация Трампа пообещала выплаты по антивирусному пакету мер через две недели и похвалилась, что действует быстрее, чем Обама
Из Великобритании эвакуированы спецсрейсом 150 россиян и членов их семей
Число выздоровевших от коронавируса в России на 3 апреля 2020 года составило 235 человек
Губернатор Камчатки подал в отставку по собственному желанию
Коронавирус в Москве: Водителей будут останавливать для выяснения целей поездки
В США опубликовали первые результаты тестирования вакцина от коронавируса
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 3 апреля 2020 года составило 20 человек
В МИД России назвали причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу
Число умерших из-за коронавируса в России на 3 апреля 2020 года достигло 32
Задержаны два генерала МВД за незаконный перевод подозреваемого из СИЗО под домашний арест
«Главное - баланс между экономикой и здоровьем»: самарский губернатор заявил о важности принятых ограничительных мер
В Туле на время режима изоляции жителям начнут бесплатно доставлять продукты и товары первой необходимости на дом
В Нью-Йорке от коронавируса умер Ленин
Впервые за 23 года в России изменили список животных в Красной книге
Трамп задействовал закон военного времени для выпуска аппаратов ИВЛ
Верующие смогут исповедаться по телефону и по Skype
Сербия ожидает скорого прибытия самолета с помощью из России
Россия будет производить около 4 млн медицинских масок в день
Песков опроверг слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии
Распространение коронавируса: мир преодолел отметку в 1 млн зараженных
США обсудили с Россией сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки
В Москве скончался 39-летний мужчина с диагнозом коронавирус
Новак: российская нефть вряд ли будет продаваться по отрицательной цене
Новак назвал основной задачей сохранение цен на АЗС не выше уровня инфляции
В Москве откроется еще один стационар для пациентов с коронавирусом