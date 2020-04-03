2020-04-03T04:27:22+03:00
В мире

Зять Трампа "взялся" за коронавирус

Джаред Кушнер с помощью своих друзей смог обеспечить больницы Нью-Йорка средствами защиты на месяц
Антон ФОКИН
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Зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер возглавляет отдельную рабочую группу по борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, пишет издание "Дейли Мейл".

Трамп пригласил мужа своей дочери Иванки принять участие в работе Белого дома по противодействию коронавирусу несколько недель назад, а теперь Кушнер возглавляет свою собственную рабочую группу, которая занимается поиском "неординарных решений" проблемы пандемии.

Кушнер заявил репортерам, что ему удалось добыть для госпиталей Нью-Йорка месячный запас специальных масок N95, которые рекомендуется носить, чтобы избежать заражения коронавирусом. Причем он смог получить их с помощью своих друзей из частного сектора, включая соседей по общежитию во время учебы в университете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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