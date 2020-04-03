2020-04-03T04:56:45+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно убираться в квартирах во время пандемии коронавируса

Если в доме нет зараженных, что проводить дезинфекцию нужно не реже двух-трех раз в неделю
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по уборке жилых помещений в период распространения коронавируса.

Даже если человек соблюдает режим изоляции и выходит из дома только в случае крайней необходимости, это еще не значит, что он на сто процентов защищен от заражения - вирус можно "принести" с улицы. Поэтому уборка квартир становится особенно важной частью мер защиты, ведь дома большинство россиян пробудут до конца апреля.

Мыть полы и дезинфицировать предметы нужно минимум 2-3 раза в неделю, если в доме нет заболевших. В случае, если в квартире кто-то болеет - то каждый день.

Во время эпидемии важно мыть не только полы, но и все предметы, на которые попадает пыль или где может быть вирус:

- Дверные ручки вымойте с мылом или обработайте антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором. Мыть нужно те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда приходите домой, до того, как вы вымыли руки с мылом,- сказано в памятке Роспотребнадзора.

Выключатели стоит протирать салфеткой с антисептиком. Для ручек шкафов можно также воспользоваться такой салфеткой или протереть тканью, смоченной в мыльном растворе. Уделить внимание нужно спинкам стульев, если они не обиты тканью, столешницам, журнальным столикам - для них "инструменты" все те же: салфетка с антисептиком или мыло. Для бытовой техники подойдут только салфетки.

Для ванной, раковины и унитаза понадобятся средства с содержанием хлора. Причем следить за чистотой ванных комнат и туалета нужно ежедневно. А если в доме есть больной, то убираться необходимо после каждого посещения.

Чистящие средства можно использовать для обработки туалетных принадлежностей - расчесок, мочалок, зубных щеток. Смесители тоже нужно мыть ежедневно, особенно ручки, с применением бытовой химии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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