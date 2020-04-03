Новый Орлеан стал "эпицентром" смертей от коронавируса в США

3 Апр 2020 2020-04-03T04:59:34+03:00

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В городе Новый Орлеан в американском штате Луизиана зафиксирована аномальная смертность от коронавируса. Об этом сообщает газета "Дейли Мейл".

Показатель числа скончавшихся от COVID-19 в Новом Орлеане составляет 29,5 на 100 тысяч человек, что в три раза выше значений, зафиксированных в Нью-Йорке (10,8). Врачи объясняют этот результат совокупностью факторов, прежде всего распространением ожирения среди жителей города, а также связанных с этим болезнями - сахарным диабетом и гипертонией.

В настоящий момент в Новом Орлеане избыточным весом страдают 36 процентов жителей, при том что у 39 процентов диагностировано повышенное давление, а у 15 процентов имеется сахарный диабет.

ИСТОЧНИК KP.RU