Регионам выделят более 5 миллиардов рублей на поддержку врачей, борющихся с коронавирусом

3 Апр 2020 2020-04-03T10:00:37+03:00

Регионы получат деньги для поддержки врачей и медперсонала, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией Фото: Иван МАКЕЕВ

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Российский кабинет министров утвердил выделение трансфертов на 5 миллиардов рублей субъектам государства. Регионы получат деньги для поддержки врачей и медперсонала, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте кабмина.

Согласно межбюджетным трансфертам, врачи скорой помощи получат дополнительные выплаты в размере 80% от заработной платы за 9 месяцев прошлого года, средний медицинский персонал – 40 процентов от дохода, а фельдшерам назначат выплаты в размере 20%.

В общей сложности, на стимулирование и поощрение за особые условия труда и дополнительную нагрузку врачам, которые лечат больных коронавирусной инфекцией, правительство РФ одобрило выделение 10,2 миллиардов рублей. Именно из этой суммы 5,11 миллиарда пойдет на помощь регионам.

Напомним, вчера сайт kp.ru писал, что правительство России выделило 5,2 миллиарда рублей на закупку автомобилей скорой помощи для субъектов страны. Для борьбы с инфекцией будет куплено не менее 1200 медицинских транспортных средств.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU