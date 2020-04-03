Ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» оценен в 500 миллионов рублей

3 Апр 2020 2020-04-03T10:46:10+03:00

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Специалисты Объединённой судостроительной корпорации оценили ущерб от возгорания на знаменитом российском авианосце «Адмирал Кузнецов» в 500 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил глава корпорации Алексей Рахманов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, возгорание водного судна случилось во время сварочных ремонтных работ 12 декабря 2019 года. Пожар начался в трюме первого энергетического отсека авианосца и продолжался до утра следующего дня. В результате возгорания погибли два человека, еще не менее 14 серьезно пострадали. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ на корабле.

Ранее сообщалось, что сам авианосец не получил критических повреждений, а возгорание никак не повлияло на сроки ремонта и модернизации крейсера на судостроительном заводе в Мурманске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749311" frameborder="0"></iframe> Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов».

ИСТОЧНИК KP.RU