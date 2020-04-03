Более 850 тысяч человек уехали из Москвы на автомобилях за три дня
В период с 27 по 29 марта российскую столицу покинули 567 тысяч автомобилей. По данным Центра организации дорожного движения, это значит, что из Москвы уехали более 850 тысяч жителей страны.
- Это время лучше всего провести на даче. Самое главное – соблюдать режим самоизоляции, - отметили представители ЦОДД в Twitter.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что президент России Владимир Путин принял решение о продлении нерабочих дней до конца апреля текущего года из-за распространения ситуации с коронавирусом. Президент заявил, что изоляцию граждан необходимо продлить ради победы над болезнью.
За минувший день в столице врачи зафиксировали 448 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло отметки в 2 923 человек. При этом почти половина инфицированных – это граждане страны младше 45 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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