2020-04-03T11:51:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 850 тысяч человек уехали из Москвы на автомобилях за три дня

За первые дни нерабочей недели из столицы выехали 567 тысяч машин
Ксения АНУФРИЕВА
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Российскую столицу покинули 567 тысяч автомобилейРоссийскую столицу покинули 567 тысяч автомобилейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В период с 27 по 29 марта российскую столицу покинули 567 тысяч автомобилей. По данным Центра организации дорожного движения, это значит, что из Москвы уехали более 850 тысяч жителей страны.

- Это время лучше всего провести на даче. Самое главное – соблюдать режим самоизоляции, - отметили представители ЦОДД в Twitter.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что президент России Владимир Путин принял решение о продлении нерабочих дней до конца апреля текущего года из-за распространения ситуации с коронавирусом. Президент заявил, что изоляцию граждан необходимо продлить ради победы над болезнью.

За минувший день в столице врачи зафиксировали 448 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло отметки в 2 923 человек. При этом почти половина инфицированных – это граждане страны младше 45 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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