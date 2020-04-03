Более 850 тысяч человек уехали из Москвы на автомобилях за три дня

3 Апр 2020 2020-04-03T11:51:12+03:00

За первые дни нерабочей недели из столицы выехали 567 тысяч машин

Изменить размер текста: A A

В период с 27 по 29 марта российскую столицу покинули 567 тысяч автомобилей. По данным Центра организации дорожного движения, это значит, что из Москвы уехали более 850 тысяч жителей страны.

- Это время лучше всего провести на даче. Самое главное – соблюдать режим самоизоляции, - отметили представители ЦОДД в Twitter.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что президент России Владимир Путин принял решение о продлении нерабочих дней до конца апреля текущего года из-за распространения ситуации с коронавирусом. Президент заявил, что изоляцию граждан необходимо продлить ради победы над болезнью.

За минувший день в столице врачи зафиксировали 448 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло отметки в 2 923 человек. При этом почти половина инфицированных – это граждане страны младше 45 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU