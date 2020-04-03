Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет.
За последние сутки в Москве выявлено 448 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших достигло 2 923 человек.
Из новых заболевших 199 человек в возрасте 18 - 45 лет, 159 человек от 46 до 65 лет, а 73 пациента старше 65 лет.
Диагноз коронавируса также подтверждён у 17 детей.
Среди новых заболевших 53,5% женщин и 46,5% мужчин.
Все пациенты и контактировавшие с ними находятся под контролем врачей.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что число заболевших в России превысило 4 тысячи человек. За последние сутки от инфекции скончались 4 человека: 2 в Республике Коми, 1 в Москве и 1 в Пермском крае. Всего в России погибло от коронавируса 34 человека и 281 человек выздоровел.
ИСТОЧНИК KP.RU