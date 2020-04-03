3 Апр 2020 2020-04-03T11:03:23+03:00

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Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет.

За последние сутки в Москве выявлено 448 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших достигло 2 923 человек.

Из новых заболевших 199 человек в возрасте 18 - 45 лет, 159 человек от 46 до 65 лет, а 73 пациента старше 65 лет.

Диагноз коронавируса также подтверждён у 17 детей.

Среди новых заболевших 53,5% женщин и 46,5% мужчин.

Все пациенты и контактировавшие с ними находятся под контролем врачей.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что число заболевших в России превысило 4 тысячи человек. За последние сутки от инфекции скончались 4 человека: 2 в Республике Коми, 1 в Москве и 1 в Пермском крае. Всего в России погибло от коронавируса 34 человека и 281 человек выздоровел.

ИСТОЧНИК KP.RU