В Испании столетняя женщина вылечилась от коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T17:15:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В мире зарегистрировано уже несколько случаев, когда очень пожилые пациенты, перешагнувшие столетний рубеж, смогли вылечиться от коронавируса. Накануне из больницы в испанском городе Авилес провинции Астурия была выписана 100-летняя женщина.

– Университетская больница Сан Агустин де Авилес выписала первую пациентку с COVID-19. Речь идет о 100-летней женщине, – сообщается в Twitter департамента здравоохранения автономного сообщества.

Как ранее писал сайт KP.ru, американский ветеран Второй мировой войны Билл Лапсчис вылечился от коронавируса в 104 года. Свой день рождения мужчина отпраздновал в начале этой недели. Вероятно, сейчас Лапсчис является самым старым человеком, который выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией.

Американский ветеран был одним из 15 жителей дома престарелых в городе Лебанон штата Орегон, заразившихся новым коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769713" frameborder="0"></iframe> Вылечились от коронавируса в возрасте 100 лет.С ними уже прощались родственники, а они поправились и вышли из больницы. Ну и что, что им 100 лет - их миссия на земле еще не закончена!

ИСТОЧНИК KP.RU