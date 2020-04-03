2020-04-03T17:15:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Испании столетняя женщина вылечилась от коронавируса

Пожилую пациентку уже выписали из больницы.
Ирина КОСТЕРИНА
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Фото: REUTERS
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В мире зарегистрировано уже несколько случаев, когда очень пожилые пациенты, перешагнувшие столетний рубеж, смогли вылечиться от коронавируса. Накануне из больницы в испанском городе Авилес провинции Астурия была выписана 100-летняя женщина.

– Университетская больница Сан Агустин де Авилес выписала первую пациентку с COVID-19. Речь идет о 100-летней женщине, – сообщается в Twitter департамента здравоохранения автономного сообщества.

Как ранее писал сайт KP.ru, американский ветеран Второй мировой войны Билл Лапсчис вылечился от коронавируса в 104 года. Свой день рождения мужчина отпраздновал в начале этой недели. Вероятно, сейчас Лапсчис является самым старым человеком, который выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией.

Американский ветеран был одним из 15 жителей дома престарелых в городе Лебанон штата Орегон, заразившихся новым коронавирусом.

Вылечились от коронавируса в возрасте 100 лет.С ними уже прощались родственники, а они поправились и вышли из больницы. Ну и что, что им 100 лет - их миссия на земле еще не закончена!

ИСТОЧНИК KP.RU

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