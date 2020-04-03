Во время режима самоизоляции воздух в Москве стал чище в пять раз

3 Апр 2020 2020-04-03T14:17:36+03:00

Режим самоизоляции пошел на пользу окружающей среде, воздух в столице стал в пять раз чище Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Москвичи остаются дома почти неделю и за это время воздух в столице стал намного чище. Замеры показывают, что уже в минувший понедельник-вторник разовые концентрации оксида углерода и диоксида серы в атмосфере снизились в 5–5,5 раза.

—В сравнении с прошлыми выходными в центре города средняя концентрация оксида углерода снизилась в три раза, а взвешенных частиц РМ10 — в 5,8 раза, — сообщили «Известиям» в пресс-службе столичного департамента природопользования со ссылкой на данные ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Причин улучшения сразу несколько: выпавший снег и сильный ветер разогнали загрязняющие частицы. Во-вторых, на дорогах стало меньше транспорта. Он является основным источником выбросов загрязняющих веществ.

Статистика показывает, что ежегодно на долю автотранспорта приходится 90% всех загрязняющих веществ – примерно 780 тысяч тонн. В минувшую неделю интенсивность движения упала почти на 50%.

- 30 и 31 марта концентрации оксида углерода и диоксида азота оказались на 30% ниже, чем в понедельники-вторники весной 2019 года, а оксида азота и взвешенных частиц РМ10 — на 40–50%, -отметили эксперты «Мосэкомониторинга».

А в жилых территориях концентрация загрязняющих веществ снизились на 30–50% в сравнении с этими же датами голом ранее.

Экологи уверены, что в ближайшее время обстановка станет еще более благоприятной.

Подобная тенденция отмечалась во всех городах, где люди оставались дома. Ранее существенно улучшилось качество воздуха в Китае. Там на время эпидемии были остановлены многие производства. А в Венеции вода в каналах стала прозрачной, появилась рыба и прилетели лебеди.

Ранее сообщалось, что с 27 по 29 марта российскую столицу покинули 567 тысяч автомобилей. По данным Центра организации дорожного движения, это значит, что из Москвы уехали более 850 тысяч жителей страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU