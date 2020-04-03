В России наблюдается дефицит и резкий рост цен на имбирь и лимоны

3 Апр 2020 2020-04-03T15:36:27+03:00

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Специалисты зафиксировали необычно высокий спрос на имбирь и лимоны во многих субъектах России. Рост спроса и цены на эти товары обусловлен распространением коронавирусной инфекции в стране. Средняя стоимость имбирного корня в стране выросла почти в три раза по сравнению с началом марта.

ФАС России отмечает значительное учащение жалоб покупателей на резкое увеличение цены на продукты, особенно на лимоны и имбирь, сообщает «Интерфакс». При этом, оба товары не включены в перечень социально значимых и не являются жизненно необходимыми, именно поэтому их стоимость не может контролироваться со стороны властей.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что специалисты Всемирной организации здравоохранения призвали не поддаваться панике и не скупать имбирь и лимоны из магазинов. По их словам, имбирь не подходит для лечения коронавирусной инфекции, хотя и полезен для иммунитета.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU