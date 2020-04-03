2020-04-03T16:03:37+03:00
Политика

Появилось видео задержания боевиков, готовивших теракты на Ставрополье и в ХМАО

Ксения АНУФРИЕВА
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Во время обыска в квартире террористов сотрудники ФСБ нашла части взрывчатки, огнестрельное оружие и запрещенную исламистскую литературуВо время обыска в квартире террористов сотрудники ФСБ нашла части взрывчатки, огнестрельное оружие и запрещенную исламистскую литературуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Появилось видео задержания членов запрещенной на территории РФ террористкой группировки, которые готовили теракты на Ставрополье и в Ханты-Мансийский автономном округе. Боевики «Исламского государства*» были выявлены и обезврежены сотрудниками Федеральной службы безопасности в пятницу, 3 апреля.

Захват террористов происходил в многоквартирном жилом доме в Нефтекумске. Один из террористов попытался оказать сопротивление спецслужбе и открыть огонь по правоохранителям, но был ликвидирован. Второго боевика схватили.

Во время обыска в квартире террористов сотрудники ФСБ нашла части взрывчатки, огнестрельное оружие и запрещенную исламистскую литературу. Боевики планировали совершить несколько атак на мирных жителей и сотрудников полиции на территории Ставрополья и ХМАО. В ходе задержания никто из мирных жильцов дома не пострадал, как и спецназовцы, осуществляющие операцию.

Ранее сообщалось, что сегодня, 3 апреля, были задержаны боевики другой запрещенной в РФ террористической организации, которые готовили нападения на полуострове Ямал. Трое террористов, собравших самодельную бомбу и планировавших взрыв в торговом объекте округа, были найдены и задержаны ФСБ.

*Исламское государство, ИГ — запрещённая на территории России международная террористическая организация

Задержание боевиков, готовивших теракты на Ставрополье и в ХМАО.Оперативные кадры ФСБ

ИСТОЧНИК KP.RU

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