3 Апр 2020 2020-04-03T21:59:57+03:00

Международные рейсы для вывоза россиян на родину остановят с 4 апреля Фото: Алина НИЗАМОВА

Такие меры необходимы, чтобы не допустить распространение ввозной инфекции

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Международные рейсы, которые вывозят россиян на родину, будут остановлены с 00:00 4 апреля 2020 года. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России.

Сообщается, что граждане РФ, которые находятся за рубежом будет оказана социальная помощь до возвращения в Россию.

Решение о приостановке рейсов было принято в целях ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавируса в РФ с 00:00 (по мск) 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину, - заявили в оперштабе.

Теперь Россия официально останавливает вывозные международные пассажирские рейсы.

ИСТОЧНИК KP.RU