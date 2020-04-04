2020-04-03T23:45:25+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 4 апреля 2020 года составило 168 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 4 апреля 2020 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Москве за сутки выписали 28 пациентовВ Москве за сутки выписали 28 пациентовФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 4 апреля 2020 года достигло 168 человек. Это самый высокий показатель по России. Хотя в столице и больше всего заболевших - из свыше 4 тысяч случаев инфицирования 2923 приходится на москвичей.

В оперативном штабе сообщили, что за сутки число выздоровевших в Москве увеличилось на 28 человек. Пациенты перед выпиской вновь проходят тестирование на коронавирус.

Тенденция по достаточно молодому возрасту пациентов, которые попадают в больницу с диагнозом COVID-19, сохраняется. Из 448 новых случаев заражения, которые зарегистрированы в столице за стуки, половина приходится на людей младше 45 лет.

Это можно объяснить большей дисциплинированностью пожилых людей, которые стараются не покидать свои дома на время объявленного режима изоляции.

Молодежь и людей среднего возраста тоже просят воздержаться от необязательных выходов на улицу - болезнь не у всех проходит без симптомов, вирус может провоцировать болезни легких и обострять хронические заболевания. Кроме того, даже если у заболевшего минимальные симптомы, он может представлять серьезную угрозу для других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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