2020-04-04T00:27:18+03:00
Общество

Россиянам разрешили посещать во время режима изоляции не только магазины у дома, но и гипермаркеты

Разрешено также посещение рынков и ярмарок, даже если они находятся не в непосредственной близости
Юлия САЛЬНИКОВА
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Посещать гипермаркеты можно, даже если они вдали от домаПосещать гипермаркеты можно, даже если они вдали от домаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Минпромторге выступили с разъяснениями по поводу списка магазинов, какие можно посещать в период изоляции. В большинстве регионах России ввели дополнительные меры по сдерживанию распространения коронавируса. Жителей просят оставаться дома и не покидать жилье без веской причины. Поводом выйти на улицу может стать поход в ближайший магазин. Но россияне не верно истолковали эту рекомендацию.

- Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок,- сказано в письме главы министерства Дениса Мантурова к главам регионов. Документ цитирует ТАСС.

Сайт kp.ru публикует ответы на главные вопросы, как не нарваться на штраф в условиях введенного режима изоляции. Например, вопросы у полиции могут возникнуть, если вы прогуливаетесь в компании, компанией считаются два человека и больше. А вот режима пропусков в столице нет, так что никто не может требовать с вас никаких удостоверений. Водителям, которые выезжают за город, вполне возможно, придется объяснить полицейским, куда и зачем направляются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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