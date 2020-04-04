Академик РАН считает, что коронавирус пришел в человечество навсегда

4 Апр 2020 2020-04-04T01:06:03+03:00

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Коронавирус может стать постоянной сезонной болезнью, как и другие формы респираторных заболеваний. Об этом академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".

- Этот вирус пришёл в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени. Он пришел на много-много лет, может, даже, навсегда,- считает ученый.

Переболеть коронавирусом может, по его прогнозам, до 70 процентов населения Земли. С появлением вакцины заболевание будет уже не таким опасным, появится возможность защитить тех, кто в группе риска, у кого вирус может вызвать осложнения. Создание такого препарата может занять около года. Американские ученые впервые опубликовали результаты тестирования вакцины на мышах - иммунитет у грызунов появился к коронавирусу спустя две недели с момента введения вакцины.

Виталий Зверев считает, что процент смертности от коронавируса в реальности ниже, чем при гриппе. Все потому, что доля пациентов болеет COVID-19 без симптомов и не проходит тестирование. Эти люди не входят в официальную статистику, а значит инфицированных может быть больше, чем приводят оперативные данные власти в разных странах.

- Цифра смертности, она никакие не пять процентов, она меньше, чем при гриппе. И это та инфекция, с которой мы будем жить так же, как с гриппом живем, с аденовирусом,- считает ученый.

ИСТОЧНИК KP.RU