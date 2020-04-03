2020-04-03T08:07:22+03:00
Общество

Последние новости на утро 3 апреля 2020 года: Опубликованы первые результаты вакцины от коронавируса, а Трамп анонсирует новую нефтяную сделку

Мы собрали самые важные новости в России и в мире на утро 27 марта 2020 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Опубликованы результаты тестирования вакцины от коронавируса на мышахОпубликованы результаты тестирования вакцины от коронавируса на мышахФото: Мария ЛЕНЦ
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В мире продолжается распространение коронавируса, при этом ученые из американского университета Джона Хопкинса насчитали свыше миллиона зараженных, тогда как в ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) приводят данные о 900 306 заболевших. Больше всего в США, Италии и Испании, эти страны обогнали Китай по числу инфицированных.

В России продлили нерабочий режим до конца апреля из-за пандемии коронавируса. Жителей просят оставаться дома. В Москве сотрудники полиции могут останавливать водителей, чтобы узнать у них цели поездки.

Хорошие новости приходят от американских ученых. Они впервые опубликовали данные о результатах тестирования вакцины от коронавируса. Исследователи разработали препарат, который нужно вводить не с помощью инъекции, а через пластырь с наноиглами. Иммунитет у мышей после начала вакцинирования возникает через две недели. Но пока о тестировании на людях речи не идет.

В тоже время ученые узнают все больше о самом вирусе - оказывается, он может передаваться не только через кашель или при чихании, но даже через дыхание и при разговоре.

Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что вел переговоры и в ближайшее время возможно заключение нового нефтяного соглашения между Россией и Саудовской Аравией. На фоне его заявлений стоимость нефти резко начала подниматься.

В России задержаны два генерала МВД за незаконный перевод бизнесмена из СИЗО под домашний арест. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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