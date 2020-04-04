2020-04-04T02:30:43+03:00
В мире

Трамп допустил введение пошлин против Саудовской Аравии и России для стабилизации цен на нефть

Ранее американский президент анонсировал новое нефтяное соглашение между странами
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент США пока не рассматривает вариант введения пошлинПрезидент США пока не рассматривает вариант введения пошлинФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп решил вмешаться в ситуацию с мировыми ценами на нефть и заявил, что готов использовать для стабилизации даже пошлины. Хотя этот вариант в Белом Доме не рассматривают, но американский лидер его не исключает.

Он допускает введение пошлин против России и Саудовской Аравии, стран-крупнейших экспортеров нефти. Соглашение, о котором говорит Трамп, должно прийти на смену ОПЕК+, прежний договор так и не смогли подписать в начале марта из-за того, что стороны не договорились об объемах сокращения добычи.

- Пошлины принесли нашей страны невероятное количество денег. Я применил их в отношении Китая, я применил их в отношении других стран,- приводит слова президента США ТАСС. - Использую ли я их для нефти? Это то, что я могу сделать. Думаю ли я об их применении в настоящий момент? Нет. Но если к нам относятся несправедливо, то это инструмент.

Владимир Путин провел совещание по воросам стабилизации ситуации на мировом энергетическом рынке. Президент сообщил, что Россия готова к сотрудничеству и допустил сокращение добычи нефти до 10 миллионов баррелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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