Число новых случаев коронавируса в Китае снизилось до январских показателей: всего 19 больных за сутки

4 Апр 2020 2020-04-04T04:26:16+03:00

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Китаю удалось снизить число новых случаев заражения коронавирусом до показателей, когда эпидемия только началась. Первый пациент инфицирован был в декабре 2019 года, но активно заболевание начало распространяться только в январе. В начале 2020 года Китая называл двухзначные числа по числу подтвержденных случаев за сутки. К февралю счет шел еже на сотни за 24 часа.

По данным на 4 апреля, в Китае за минувшие сутки было всего 18 новых случаев заражения. Из них 18 - импортированное заболевание. При этом в Китае принимают меры, чтобы не дать разрастись новым случаям от тех, кто прибыл в страну будучи зараженным.

Как сообщает Reuters, днем ранее был зарегистрирован 31 случая заражения.

Китаю понадобилось почти три месяца, чтобы взять ситуацию под контроль. В России пик заболеваемости еще не пройден. На российских зараженных начнут испробовать метод лечения, получивший высокую оценку в Китае - лечение с помощью плазмы излечившихся. В крови переболевших есть антитела к вирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU