2020-04-04T08:56:47+03:00
Общество

В России предложили жениться и разводиться на "Госуслугах"

Многоэтапная верификация на портале позволяет оформлять такие акты дистанционно
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России предложили регистрировать браки и разводы через «Госуслуги»В России предложили регистрировать браки и разводы через «Госуслуги»Фото: Дарья МИТРОФАНОВА
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Организовать возможность заключать и расторгать браки предложил председателю российского правительства Михаилу Мишустину председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она отметила, что изменения в регламенте работы российских ЗАГСов из-за распространения коронавируса, не дают пожениться и развестись тем парам, кому это необходимо сделать в срочном порядке, сообщает RT со ссылкой на письмо общественницы Мишустину. К таким обстоятельствам относятся беременность, тяжёлое состояние здоровья и вынужденное долгое отсутствие.

Для подобных ситуаций Волынец предлагает создать возможность зарегистрировать на портале госуслуг брак и развод в том случае, если он не должен быть оформлен через суд.

Обеспечить такие процедуры можно благодаря многоуровневой верификации на портале, отмечает Волынец. Оплачивать госпошлины она предлагает тоже дистанционно.

В письме общественница также просит принять меры, которые помогут создать порядок выездной регистрации для тех, кто не зарегистрирован на портале и не может это сделать.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Минюст предложил из-за распространения коронавируса приостановить заключение и расторжение браков в России до 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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