ЦБ не разрешил физлицам переносить выплаты по кредитам в апреле

4 Апр 2020 2020-04-04T09:17:55+03:00

До конца апреля заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, объявленных из-за угрозы распространения коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам должны исполняться должниками в срок

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Заёмщики должны осуществлять выплаты по кредитам в установленные сроки, не дожтдаясь окончания выходных дней, объявленных из-за распространения коронавируса, сообщается на сайте Центробанка.

- Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором, - сказано в заявлении.

В течение первой объявленной нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.

ЦБ при этом рекомендовал банкам учесть возможности заёмщика на посещение отделения банка и предложить дистанционное погашение кредита, если это необходимо.

Также регулятор рекомендовал банкам ограничить до необходимого минимума присутствие персонала.

Напомним, 2 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца месяца с сохранением заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU