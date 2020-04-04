ЦБ не разрешил физлицам переносить выплаты по кредитам в апреле
Заёмщики должны осуществлять выплаты по кредитам в установленные сроки, не дожтдаясь окончания выходных дней, объявленных из-за распространения коронавируса, сообщается на сайте Центробанка.
- Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором, - сказано в заявлении.
В течение первой объявленной нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.
ЦБ при этом рекомендовал банкам учесть возможности заёмщика на посещение отделения банка и предложить дистанционное погашение кредита, если это необходимо.
Также регулятор рекомендовал банкам ограничить до необходимого минимума присутствие персонала.
Напомним, 2 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца месяца с сохранением заработной платы.
ИСТОЧНИК KP.RU