Российские авиакомпании вынуждены приостановить рейсы для вывоза россиян из-за рубежа

4 Апр 2020 2020-04-04T09:53:04+03:00

Изменить размер текста: A A

"Уральские авиалинии" отменили рейс в Индию для вывоза российских туристов, а S7 приостанавливает рейсы, которые должны были вывезти россиян из Таиланда, Вьетнама и Японии из-за остановки авиасообщения.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия останавливает вывозные международные рейсы с 4 апреля. Авиасообщение было приостановлено еще с 27 марта, но до сих пор застрявшим за рубежом соотечественникам помогали вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU