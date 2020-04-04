Российские авиакомпании вынуждены приостановить рейсы для вывоза россиян из-за рубежа
Россия с 4 апреля приостановила авиасообщение с иностранными государствами
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"Уральские авиалинии" отменили рейс в Индию для вывоза российских туристов, а S7 приостанавливает рейсы, которые должны были вывезти россиян из Таиланда, Вьетнама и Японии из-за остановки авиасообщения.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия останавливает вывозные международные рейсы с 4 апреля. Авиасообщение было приостановлено еще с 27 марта, но до сих пор застрявшим за рубежом соотечественникам помогали вернуться домой.
ИСТОЧНИК KP.RU