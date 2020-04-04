2020-04-04T09:53:04+03:00
Общество

Российские авиакомпании вынуждены приостановить рейсы для вывоза россиян из-за рубежа

Россия с 4 апреля приостановила авиасообщение с иностранными государствами
Ася КУЗНЕЦОВА
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"Уральские авиалинии" отменили рейс в Индию для вывоза российских туристов, а S7 приостанавливает рейсы, которые должны были вывезти россиян из Таиланда, Вьетнама и Японии из-за остановки авиасообщения.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия останавливает вывозные международные рейсы с 4 апреля. Авиасообщение было приостановлено еще с 27 марта, но до сих пор застрявшим за рубежом соотечественникам помогали вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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