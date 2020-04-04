Российский врач в Италии рассказал, почему в стране случилась настолько масштабная эпидемия

4 Апр 2020 2020-04-04T10:56:43+03:00

Италия опоздала с принятием жёстких мер для противодействия распространению нового коронавируса как минимум на три недели, поэтому заражённых стало так много, что для системы здравоохранения стало невозможно справляться со всеми пациентами, считает российский врач Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти опоздали с принятием жёстких мер как минимум на три недели, а граждане медленно приспосабливались к условиями карантина

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Италия опоздала с принятием жёстких мер для противодействия распространению нового коронавируса как минимум на три недели, поэтому заражённых стало так много, что для системы здравоохранения стало невозможно справляться со всеми пациентами. Об этом заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семёнов.

Он добавил, что Китай принял меры оперативно, а потому справился с распространением заболевания, несмотря на высокую плотность населения.

- Что касается России, то я думаю, какое счастье, что мы это смогли затормозить, закрыли по запросу главного санитарного врача границу с Китаем и транзитные потоки, выиграли несколько месяцев, - отметил врач.

Семёнов также отметил, что и сами граждане медленно приспосабливались к условиям карантина, не соблюдали безопасную дистанцию и меры предосторожности.

- Мы здесь наблюдаем так называемый взгляд на тысячу миль, как у бойцов, когда они выходят после многочасового боя в шоковом состоянии. Это касается здесь всех медиков, но в первую очередь реаниматологов, анестезиологов и инфекционистов. Действительно, очень тяжело, - рассказал врач о работе итальянских коллег газете "Коммерсантъ".

Он подчеркнул, что теперь у российских специалистов гораздо больше знаний в методах борьбы с коронавирусом, чем было две недели назад, когда они только начали свою работу в Италии.

Напомним, Италия остаётся на первом месте в мире по количеству погибших от коронавируса. Жертвами болезни уже стали 14 681 человек из 119 827 заражённых. Выздоровели 19 758 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU