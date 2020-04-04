2020-04-04T15:22:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Латвии 40 медиков заразились коронавирусом

Всего в стране 493 человека болеют коронавирусной инфекцией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Латвии 40 медиков заболели коронавирусомВ Латвии 40 медиков заболели коронавирусомФото: REUTERS
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В Латвии участились случаи, когда заражение коронавирусом COVID-19 связано с получением медицинских услуг. Об этом сообщил директор департаменты профилактики и анализа риска инфекционных заболеваний Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

Он рассказал, что на данный момент 40 работников сферы здравоохранения больны новой коронавирусной инфекцией.

Всего за минувшие сутки в Латвии было выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом, а в сумме им болеют 493 человека. Таким образом, примерно 10% от всех случаев заболевания связаны с системой здравоохранения.

Перевощиков подчеркнул, что в латвийских больницах необходимы более строгие меры безопасности, и все работники здравоохранения должны носить индивидуальные средства защиты.

Напомним, 2 апреля общее число зарегистрированных случаев заражения коронавируса в мире превысило миллион. По последним данным, диагноз COVID-19 подтвердился у 1 133 455 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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