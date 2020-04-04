Названы страны, откуда чаще всего приезжали зараженные коронавирусом в Россию

4 Апр 2020 2020-04-04T16:01:07+03:00

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Коронавирусная инфекция была завезена в Россию из 73 стран. Чаще всего COVID-19 завозят из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ. Об этом рассказал вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, больше половины пациентов с коронавирусом в России заразились контактным путем на территории нашей страны. Из всех зарегистрированных случаев заболевания 808 привезённые, 2 854 - заболевшие по контакту, а 487 случаев под вопросом.

Голикова также сообщила, что на сегодняшней день власти взяли «тайм-аут» на два дня по вывозу россиян из-за рубежа, чтобы чётко представлять, кто, в каком количестве и куда прилетит. Она отметила, что власти не смогли идентифицировать 13 660 человек из 26 тысяч, которые должны были вернуться на родину. «Непонятно, куда они полетят дальше», - заключила она

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия в борьбе с коронавирусом сегодня идёт по оптимистичному сценарию, что стало возможным благодаря принятию Россией всех необходимых мер в течение двух предыдущих месяцев.

Как сообщал сайт kp.ru, всего, по последним данным число заболевших в России достигло 4 731 человека. За последние сутки выявлено 582 случая заболевания в 32 регионах России. Всего выздоровели 333 человека, но 43 человек не смогли спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU