Кабмин утвердил порядок оказания помощи россиянам, которые не могут вернуться на родину

4 Апр 2020 2020-04-04T18:38:32+03:00

Ранее правительство выделило 500 миллионов на содержание граждан, застрявших за границей

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Правительство утвердило порядок оказания помощи граждан России, которые не могут вернуться на родину в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распоряжение, опубликованном на сайте кабмина.

Ранее, 3 апреля, правительство России выделило Министерству иностранных дел 500 миллионов рублей для организации пребывания россиян за рубежом и оказание им социальной поддержки.

В четверг, 4 апреля, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщили в ведомство поступили выделенные кабмином средства. По ее словам, первые обращения от россиян, оставшихся за границей, уже обрабатываются, а выплаты нуждающимся поступят в ближайшее время

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российские власти «взяли тайм-аут» по вывозу россиян из-за границы для того, чтобы в течение двух дней составить «четкий график» и представлять, кто, в каком количестве и куда прилетит.

ИСТОЧНИК KP.RU