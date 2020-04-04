Китай поставит России 80 млн масок и 1 млн защитных костюмов

4 Апр 2020 2020-04-04T19:00:31+03:00

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В течение апреля — начала мая в Россию из Китая будет поставлено 80 миллионов медицинских масок и более миллиона защитных костюмов. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев

«Это месячные контракты — на поставку в течение апреля — начала мая защитных костюмов типа Tyvek в объёме 1 млн 50 тыс. штук, а также 80 млн штук масок трёхслойных», - приводит его слова издание ТАСС.

Ранее он сообщил, что за неделю Россия приобрела у Китая 37 миллиона масок, а в течение следящий недели планирует закупить еще 55 миллионов, которые должны покрыть дефицит в регионах.

Накануне, первый заместитель министра промышленности и торговли России Сергей Цыб сообщил, что по контрактам на поставку 55 миллионов масок уже есть график прихода и распределения продукции по субъектам нашей страны.

Как сообщал сайт kp.ru, уже более 96% зараженных коронавирусом в Китае полностью выздоровели. Пекин начал помогать другим странам справиться с инфекцией. Напомним, 23 марта, самолет ВКС России доставил из Китая 25 млн медицинских масок, которые волонтеры передали населению.

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ИСТОЧНИК KP.RU