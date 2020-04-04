Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 5 апреля 2020 года увеличилось до 194 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 5 апреля 2020 года достигло 194 человек. За сутки эта цифра увеличилась на 26.
Заражены 3357 человек, часть из них находится на домашнем лечении. У этой категории пациентов вирус не вызвал осложнений и их состояние здоровья позволяет находиться дома. При этом, инфицированных просят соблюдать режим изоляции, чтобы не заражать других людей, а их близких - усилить меры защиты: чаще убираться в квартире, носить маски и использовать перчатки.
Власти Китая поставят в Россию 80 миллионов защитных масок и миллион защитных костюмов для врачей.
Основной путь заражения вирусом - капельный, сообщили в Роспотребнадзоре. Но при этом ученые выяснили, что вирус может оставаться некоторое время в воздухе. Воздушный путь заражения подтвержден в 4 процентах случаев инфицирования.
Российскую вакцину от коронавируса уже начали тестировать на животных, на людях препарат смогут испытывать уже к июню.
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ИСТОЧНИК KP.RU