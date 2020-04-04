2020-04-04T23:38:24+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 5 апреля 2020 года увеличилось до 194 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 5 апреля 2020 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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В России готовятся начать тестировать вакцину от коронавируса на людях к июлюВ России готовятся начать тестировать вакцину от коронавируса на людях к июлюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 5 апреля 2020 года достигло 194 человек. За сутки эта цифра увеличилась на 26.

Заражены 3357 человек, часть из них находится на домашнем лечении. У этой категории пациентов вирус не вызвал осложнений и их состояние здоровья позволяет находиться дома. При этом, инфицированных просят соблюдать режим изоляции, чтобы не заражать других людей, а их близких - усилить меры защиты: чаще убираться в квартире, носить маски и использовать перчатки.

Власти Китая поставят в Россию 80 миллионов защитных масок и миллион защитных костюмов для врачей.

Основной путь заражения вирусом - капельный, сообщили в Роспотребнадзоре. Но при этом ученые выяснили, что вирус может оставаться некоторое время в воздухе. Воздушный путь заражения подтвержден в 4 процентах случаев инфицирования.

Российскую вакцину от коронавируса уже начали тестировать на животных, на людях препарат смогут испытывать уже к июню.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

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