Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 5 апреля 2020 года увеличилось до 194 человек

4 Апр 2020 2020-04-04T23:38:24+03:00

В России готовятся начать тестировать вакцину от коронавируса на людях к июлю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 5 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 5 апреля 2020 года достигло 194 человек. За сутки эта цифра увеличилась на 26.

Заражены 3357 человек, часть из них находится на домашнем лечении. У этой категории пациентов вирус не вызвал осложнений и их состояние здоровья позволяет находиться дома. При этом, инфицированных просят соблюдать режим изоляции, чтобы не заражать других людей, а их близких - усилить меры защиты: чаще убираться в квартире, носить маски и использовать перчатки.

Власти Китая поставят в Россию 80 миллионов защитных масок и миллион защитных костюмов для врачей.

Основной путь заражения вирусом - капельный, сообщили в Роспотребнадзоре. Но при этом ученые выяснили, что вирус может оставаться некоторое время в воздухе. Воздушный путь заражения подтвержден в 4 процентах случаев инфицирования.

Российскую вакцину от коронавируса уже начали тестировать на животных, на людях препарат смогут испытывать уже к июню.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU