2020-04-04T23:29:18+03:00
В мире

В Великобритании умер самый молодой пациент с коронавирусом, ему было 5 лет

До этого в Великобритании самой юной жертвой коронавируса считался 13-летнийподросток без серьезных проблем со здоровьем
Юлия САЛЬНИКОВА
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Врачи просят людей оставаться дома, от заражения и осложнений на фоне заболевания коронавирусом никто не застрахованВрачи просят людей оставаться дома, от заражения и осложнений на фоне заболевания коронавирусом никто не застрахованФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Великобритании от коронавируса умер пятилетний ребенок. Он стал самой молодой жертвой опасного заболевания, которое распространилось из Китая по всему миру.

Ситуация в Великобритании не самая тяжелая - "лидерами" по числу заразившихся и погибших являются США, Италия и Испания. Но в Англии уже 3939 официально подтвержденных случаев смерти пациентов, сообщает Reuters.

Пятилетний ребенок имел хронические заболевания. До этого, в понедельник 30 апреля в Лондоне погиб 13-летний подросток с диагнозом коронавирус, у него не нашли каких-либо серьезных болезней, осложнения возникли в результате инфицирования. Спасти его не удалось.

Самым пожилым пациентом, скончавшимся в Британии, стал 104-летний мужчина. Он сутки провел на аппарате ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Врачи предупреждают, что вирус вызывает осложнения, особенно он опасен для пожилых и людей с хроническими болезнями, но, как показывает опыт разных стран, никто не защищен, даже дети - поэтому важно соблюдать социальную изоляцию и гигиену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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