Коронавирус в США: число заболевших превысило 300 тыс.

4 Апр 2020 2020-04-04T22:46:34+03:00

В стране от коронавирусаной инфекциипогибло более 8 тыс. человек

Изменить размер текста: A A

Соединённые Штаты удерживают лидерство число случаев заражения коронавирусом COVID-19. По последним данным, в стране зарегистрировано более 300 тысяч заболевших, количество жертв заболевания превысило 8 тыс.

По информации, представленной из данных Университета Джонса Хопкинса, с начала вспышки эпидемии в Штатах инфекция унесла жизни стали уже 8 098 человек. Спасти удалось 14,5 тысячи.

Напомним, буквально за сутки, 27 марта, Соединённые Штаты обогнали Италию и Китай по количеству заболевших коронавирусом и стали лидером по этому показателю. 1 апреля число случаев заболевания превысило 200 тыс.

Накануне стало известно, что США почти полностью исчерпали запасы средств личной защиты из Национального стратегического резерва, а медучреждения пытаются скрыть то, что они не справляются с таким наплывом больных COVID-19. Американский лидер Дональд Трамп даже распорядился задействовать закон военного времени, чтобы обеспечить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких

ИСТОЧНИК KP.RU