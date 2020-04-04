Коронавирус в США: число заболевших превысило 300 тыс.
Соединённые Штаты удерживают лидерство число случаев заражения коронавирусом COVID-19. По последним данным, в стране зарегистрировано более 300 тысяч заболевших, количество жертв заболевания превысило 8 тыс.
По информации, представленной из данных Университета Джонса Хопкинса, с начала вспышки эпидемии в Штатах инфекция унесла жизни стали уже 8 098 человек. Спасти удалось 14,5 тысячи.
Напомним, буквально за сутки, 27 марта, Соединённые Штаты обогнали Италию и Китай по количеству заболевших коронавирусом и стали лидером по этому показателю. 1 апреля число случаев заболевания превысило 200 тыс.
Накануне стало известно, что США почти полностью исчерпали запасы средств личной защиты из Национального стратегического резерва, а медучреждения пытаются скрыть то, что они не справляются с таким наплывом больных COVID-19. Американский лидер Дональд Трамп даже распорядился задействовать закон военного времени, чтобы обеспечить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких
ИСТОЧНИК KP.RU
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