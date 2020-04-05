В Центробанке объяснили, как будут начислять проценты в кредитные каникулы из-за коронавируса

5 Апр 2020 2020-04-05T02:14:32+03:00

Оплатить проценты после окончания льготного периода заемщикам все же придется Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Центральном банке разъяснили порядок начисления процентов во время "кредитных каникул". Напомним, президент Владимир Путин выступил с предложением дать заемщикам льготы на время пандемии коронавируса. Россияне, чей доход снизился на 30 процентов, смогут претендовать на отсрочку в платежах. Идею поддержали в Центробанке. Заявления от заемщиков начнут принимать дистанционно, заявку можно отправить на сайте банка.

В период "кредитных каникул" проценты также будут начислять:

- По кредитным картам и потребительским кредитам в льготный период на сумму основного долга (или задолженности по карте) начисляются проценты по льготной ставке, рассчитываемой как 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита (займа), которую рассчитывает Банк России,- пояснили в ЦБ.

Что касается ипотеки, то проценты будут точно такие же, как и указано в кредитном договоре. То есть по окончании "кредитных каникул" заплатить проценты все-таки придется.

Первый платеж нужно совершить через 30 дней после окончания льготного периода. Проценты надо оплатить в течение 24 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU